ONWARD Medical publie ses résultats du premier trimestre 2026 avec une forte dynamique commerciale et d’importantes avancées cliniques

Eindhoven, Pays-Bas, le 26 mai 2026 — ONWARD Medical (Euronext : ONWD – ADR US : ONWRY), la société de neurotechnologie de référence pionnière de thérapies visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI) et d’autres handicaps moteurs, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre 2026 :



• Dynamique commerciale : La Société a fourni 70 systèmes ARC-EX® destinés à une utilisation en clinique et à domicile. ARC-EX était disponible dans plus de 100 cliniques aux États-Unis et en Europe à la fin du premier trimestre.



• Avancées cliniques : La Société a annoncé de nouvelles implantations dans le cadre de ses plateformes ARC-IM® et ARC-BCI®, notamment la première inclusion de participant et la première implantation réussie dans l’étude pivot mondiale Empower BP.



• Faits marquants financiers : La Société a enregistré un chiffre d’affaires de 2,0 millions d’euros au premier trimestre et disposait d’une trésorerie de 53,4 millions d’euros, avant une levée de plus de 40 millions d’euros réalisée en avril, prolongeant son horizon de trésorerie jusqu’au premier trimestre 2028.