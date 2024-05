ONWARD® Medical : Point d’activité du 1er trimestre 2024 et faits marquants depuis le début de l’exercice

Publication dans Nature Medicine des résultats de l’étude pivot Up-LIFT

Demande d’autorisation du système ARC-EX® auprès de la FDA, en vue de sa commercialisation

Succès de la levée de fonds de 20 MEUR



EINDHOVEN, Pays-Bas, 23 mai 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), fait un point d’activité pour le premier trimestre 2024.



« La publication cette semaine des résultats de l’étude pivot Up-LIFT dans Nature Medicine met en évidence l'énorme potentiel d’ARC-EX® Therapy pour restaurer l'indépendance des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière dans leurs activités quotidiennes. », a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical. « Nous travaillons en étroite collaboration avec la FDA pour obtenir l'autorisation du système ARC-EX et nous nous préparons à introduire cette technologie dans la communauté SCI aux États-Unis plus tard cette année. »



