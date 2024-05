ONWARD® Medical organisera un webcast pour partager les détails de son étude Up-LIFT et la publication de lundi dans Nature Medicine - Jeudi 23 mai à 14h30 CET

Nature Medicine publie les résultats de l’étude pivot Up-LIFT

La société commentera les résultats de l’étude pivot lors d'un webcast cette semaine avec les dirigeants de la société, les principaux chercheurs et les participants de l'étude



EINDHOVEN, Pays-Bas, 22 mai 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce aujourd'hui que le jeudi 23 mai à 14h30 CET/8h30 HE, après une brève mise à jour des activités du premier trimestre, le CEO Dave Marver animera une discussion sur les résultats de l’étude pivot Up-LIFT avec un panel de dirigeants d'entreprise, des principaux chercheurs et de participants à l'étude. L'étude Up-LIFT a démontré la sécurité et l'efficacité d’ARC-EX® Therapy pour améliorer la fonction de la main et du bras après une lésion de la moelle épinière.

Les panélistes comprendront les principaux chercheurs d'Up-LIFT, les Drs. Jim Guest, Chet Moritz et Candace Tefertiller, les participants à l’étude Sherown Campbell et Jessie Owen, et la vice-présidente clinique, réglementaire et qualité d'ONWARD Medical, Erika Ross Ellison.



