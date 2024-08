ONWARD® Medical organise un webcast de présentation de ses activités du premier semestre 2024 le 10 septembre 2024

La société fournira un plan détaillé de ses actions commerciales pour son système ARC-EX®



EINDHOVEN, Pays-Bas, 28 août 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce qu'elle tiendra une webdiffusion pour présenter ses faits marquants du premier semestre 2024.

Le webcast aura lieu le 10 septembre 2024 à 14h00 CET / 08h00 ET. Il sera animé par son Président Dave Marver qui commentera les faits marquants du premier semestre 2024 et fournira une mise à jour de l'activité.



