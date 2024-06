ONWARD® Medical : mise en avant de l'interface cerveau-ordinateur lors de la conférence HLTH Europe

Le PDG Dave Marver et le patient Gert-Jan Oskam, échangeront sur la thérapie ONWARD ARC-BCI™ lors de la présentation sur scène.



EINDHOVEN, Pays-Bas, 18 juin 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce aujourd'hui que la société sera mise en avant lors d’une intervention à la conférence HLTH Europe, un événement majeur pour les leaders de la santé numérique. La conférence se tiendra du 17 au 20 juin à Amsterdam, aux Pays-Bas.



Le PDG Dave Marver et Gert-Jan Oskam, patient participant à l’étude clinique, s'adresseront aux participants de la conférence lors d’un discours sur la scène principale le 19 juin 2024. Ils échangeront sur la façon dont la thérapie expérimentale ARC-BCI utilise l'intelligence artificielle pour permettre un mouvement guidé par la pensée après une paralysie, sur l'avenir des thérapies pour traiter les lésions médullaires et sur l'expérience de Gert-Jan en tant que premier humain à avoir été implanté avec une interface cerveau-ordinateur pour restaurer la marche.



Plus de 3 500 dirigeants sont attendus cette année à la première édition de HLTH en Europe, qui a débuté aux États-Unis, où elle constitue l’une des principales conférences sur l’innovation en santé du pays.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :