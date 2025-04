ONWARD Medical établit un programme ADR Level 1 aux États-Unis et débute sa cotation sur le marché OTCQX Best Market

Le programme ADR Level 1 sponsorisé facilite les opérations des investisseurs américains, à la suite de l’autorisation récente de la FDA et du lancement commercial.

BNY est la banque dépositaire du programme.

Le code mnémonique pour les investisseurs américains est ONWRY





ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD et OTCQX : ONWRY), annonce aujourd’hui l’établissement d’un programme sponsorisé American Depositary Receipts Level 1 (ADR) aux États-Unis, en collaboration avec Bank of New York Mellon (BNY). Les ADR de la société sont désormais négociables sur le marché OTCQX® Best Market sous le symbole ONWRY.



« La mise en place de ce programme ADR avec BNY facilite l’accès aux investisseurs institutionnels américains, nombreux à avoir manifesté leur intérêt pour ONWARD tout en exprimant leur préférence pour des instruments financiers libellés en dollars et négociés sur les marchés américains », a déclaré Dave Marver, CEO d’ONWARD Medical. « Ce programme ADR, associé à notre nouvelle cotation sur OTCQX, rend l’investissement plus accessible pour les investisseurs américains, institutionnels comme particuliers, souhaitant accompagner notre développement. »



Ce programme d’ADR et la cotation sur OTCQX visent à améliorer l’accessibilité des titres ONWARD pour les investisseurs américains, à élargir la base actionnariale et à accroître la liquidité du titre.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-joint.



Contact presse :

Gabriel Rafaty, AIMPACT

GR@Aimpact.net