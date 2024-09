ONWARD® Medical et ses partenaires reçoivent une subvention de la Fondation Christopher & Dana Reeve pour étendre l’étude du système d'interface cerveau-ordinateur

La subvention permettra à ONWARD Medical, CEA-Clinatec et .NeuroRestore d'évaluer l'utilisation du système ONWARD ARC-BCI™ pour restaurer le mouvement guidé par la pensée des mains et des bras, après une lésion de la moelle épinière (SCI).



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 03 septembre 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce une subvention de la Fondation Christopher & Dana Reeve pour soutenir l’extension d’une étude de faisabilité clinique en cours visant à explorer l'utilisation d'une interface cerveau-ordinateur (BCI) pour restaurer l'utilisation guidée par la pensée des mains et des bras après une lésion médullaire.



L’étude clinique de faisabilité préliminaire en cours est également soutenue par le Conseil européen de l’innovation dans le cadre du projet Reverse Paralysis. Le premier participant à l’étude s’est vu implanter le système expérimental ARC-BCI en août 2023. La subvention de 1,1 million de dollars de la Fondation Reeve pour le sponsor de l’étude et partenaire de recherche d’ONWARD Medical, .NeuroRestore, va permettre à 4 participants supplémentaires de se faire implanter le système ONWARD ARC-BCI.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :