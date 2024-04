ONWARD® Medical : Demande d’autorisation du système ARC-EX® auprès de la FDA, en vue de sa commercialisation sur le marché américain

L'autorisation de la FDA permettrait à la société de commercialiser sa thérapie révolutionnaire pour améliorer ou restaurer la fonction de la main et du bras après une lésion de la moelle épinière aux États-Unis.



EINDHOVEN, Pays Bas – le 4 avril 2024 – ONWARD® Medical N.V. (Euronext: ONWD), société de technologie médicale créant des thérapies innovantes visant à restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (LME), annonce avoir soumis, auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, une demande d’autorisation de mise sur le marché de son système révolutionnaire ARC-EX destiné à restaurer la fonction des membres supérieurs après une lésion médullaire.

Cette demande d’autorisation marque une étape historique pour la société qui envisage la commercialisation du système ARC-EX aux États-Unis fin 2024. Dès lors que la FDA aura validé sa mise sur le marché, ARC-EX sera la toute première thérapie de stimulation de la moelle épinière visant à restaurer la fonction des mains et des bras après une lésion médullaire et le premier produit commercialisé par ONWARD Medical.



