ONWARD® Medical Annonce les Résultats du Premier Semestre 2024 et fait le point sur l’activité

Résultats de l'étude Up-LIFT publiés dans Nature Medicine

Demande d’autorisation réglementaire auprès de la FDA en vue de la commercialisation du système expérimental ARC-EX® aux États-Unis

Jusqu’à 52,5 millions d’euros en financement obtenus auprès de Runway Growth Capital basé aux États-Unis

Plusieurs jalons supplémentaires atteints avec le système expérimental ARC-BCI™, utilisant la technologie d'interface cerveau-ordinateur (BCI) pour restaurer les mouvements contrôlés par la pensée



EINDHOVEN, Pays-Bas — 10 septembre 2024 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2024 et fait le point sur son activité.



Webinaire

ONWARD Medical tiendra une conférence téléphonique avec retransmission web en direct aujourd’hui le 10 septembre 2024 à 14h00 / 08h00 ET. Lien : https://onwd.zoom.us/webinar/register/WN_-POApMCcT0mQYAg5Phhr2Q#/registration



