ONWARD® Medical annonce le succès de l’inscription de ses titres sur le marché Euronext Paris

La nouvelle inscription facilite les transactions pour les investisseurs français et renforce les liens solides de la société avec la France.



La société a une collaboration de recherche avec le CEA-Clinatec portant sur l'utilisation d'une interface cerveau-machine (BCI).



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 30 septembre 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce le succès de l’admission de ses actions sur Euronext Paris le 24 septembre 2024.



« Cela a été un honneur de sonner la cloche d’ouverture chez Euronext Paris la semaine dernière, représentant toute l'équipe d'ONWARD ainsi que nos nombreux partenaires et soutiens. », a déclaré Dave Marver, PDG d'ONWARD Medical. « Notre entreprise a des liens solides avec la grande nation qu’est la France, notamment à travers notre importante collaboration avec le CEA-Clinatec. Cette inscription offre une opportunité aux investisseurs français de participer à notre croissance attendue alors que nous nous efforçons de répondre aux besoins non satisfaits des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. »



« Ce fut un grand moment de fierté pour moi d’inscrire ONWARD Medical sur Euronext Paris », a déclaré Grégoire Courtine



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :