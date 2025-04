ONWARD Medical annonce la publication de son Rapport Annuel 2024

EINDHOVEN, Pays-Bas, le 28 avril 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), annonce aujourd’hui avoir déposé son rapport annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).



La société a également publié son rapport de développement durable 2024. L'année dernière, ONWARD Medical a reçu une médaille d’argent décernée par EcoVadis, le plus important organisme mondial d’évaluation de la durabilité des entreprises .



« L'année 2024 a été transformatrice pour ONWARD, nous permettant de faire progresser notre mission de restaurer le mouvement, les fonctions et l'indépendance des personnes souffrant de lésions de la moelle épinière », déclare Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical. « Nous sommes heureux de partager avec nos actionnaires et partenaires nos progrès ainsi que nos résultats financiers à travers ce rapport annuel. »



Le rapport annuel 2024, le résumé du rapport de développement durable 2024, ainsi que l'enregistrement du webinaire présentant les résultats annuels 2024 tenu le 1er avril 2025 sont disponibles sur la page Relations Investisseurs du site internet de la société, à l'adresse suivante : https://ir.onwd.com/financial-reports



Retrouvez l'intégralité du communiqué, ci-joint.



Pour les Relations Publiques en France : Gabriel Rafaty, AIMPACT gr@aimpact.net