ONWARD Medical annonce la publication d'une étude menée sur un an démontrant les bénéfices d'un accès prolongé à la thérapie ARC-EX

L'étude révèle des améliorations fonctionnelles significatives après un an de thérapie ARC-EX

Des améliorations ont été constatées tout au long d’un an de traitement, sans aucun signe de plateau

Les résultats démontrent l'importance d'un accès prolongé à la thérapie ARC-EX



EINDHOVEN, le 25 février 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), annonce aujourd'hui la publication de résultats positifs de l'étude Pathfinder2, financée par un investigateur, dans la revue Neuromodulation : Technology at Neural Interface.



« Les résultats de l'étude Pathfinder2 publiés aujourd'hui dans Neuromodulation montrent que les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière peuvent continuer à progresser avec un accès prolongé à la thérapie ARC-EX, » a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical. « Félicitations à l'équipe de Neurokinex qui démontre que la thérapie ARC-EX peut aider les personnes atteintes de lésion médullaire à améliorer leur récupération fonctionnelle sans atteindre de plateau sur une période de traitement d’un an. »



« Il est temps d’arrêter de considérer la lésion de la moelle épinière comme une pathologie incurable et de commencer à en parler comme une condition qui peut s’améliorer, » a déclaré Tara Stewart, présidente de Spinal Research.



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué, ci-joint.



