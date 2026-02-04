ONWARD Medical annonce l’inclusion du premier participant dans une étude pivot mondiale évaluant le système ARC-IM pour le traitement de l’instabilité de la pression artérielle après une lésion de la moelle épinière

• Empower BP est une étude pivot mondiale évaluant la sécurité et l’efficacité du système implantable ARC-IM® pour traiter l’instabilité de la pression artérielle après une lésion de la moelle épinière.

• L’instabilité de la pression artérielle constitue un besoin médical majeur non satisfait après une lésion médullaire, avec un impact significatif sur la santé cardiovasculaire et la qualité de vie.

• Le premier participant a été inclus au Craig Hospital, à Denver, Colorado, États-Unis.



Eindhoven, Pays-Bas — 4 février 2026 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD et US OTCQX : ONWRY), la société de neurotechnologie pionnière dans le développement de thérapies de stimulation de la moelle épinière visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance, annonce aujourd’hui l’inclusion du premier participant dans Empower BP, une étude pivot mondiale évaluant la sécurité et l’efficacité du système expérimental ARC-IM® pour la prise en charge de l’instabilité symptomatique de la pression artérielle chez des personnes atteintes d’une lésion chronique de la moelle épinière.