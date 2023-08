Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex: s'apprête à céder ses activités en Algérie à Hygianis information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 18:04









(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce avoir conclu un accord ferme visant à vendre ses activités algériennes à Hygianis SPA, sa filiale locale de distribution depuis plus de 20 ans.



La transaction porte sur les activités d'Ontex en Algérie et sur les exportations connexes vers certains pays voisins.



Ontex précise que ses activités en Algérie ont généré quelque 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et qu'elles font partie des activités des marchés émergents d'Ontex, qui ont été classées comme activités abandonnées suite à la décision stratégique de 2021 de les céder.



Ontex a pour objectif de clôturer la transaction, qui est soumise aux conditions habituelles, d'ici fin septembre 2023.





Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles +1.18%