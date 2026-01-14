Ontex maintenu au rang d'élite du CDP pour sa stratégie climatique
Cette distinction souligne la transparence et la performance du fabricant de solutions d'hygiène personnelle en matière de lutte contre le changement climatique. Pour l'exercice 2025, Ontex s'est distingué par sa gouvernance et l'intégration des enjeux climatiques dans sa stratégie commerciale.
Le groupe a franchi une étape majeure en atteignant 100% d'électricité renouvelable pour l'ensemble de ses opérations mondiales. Parallèlement, l'entreprise a renforcé la traçabilité de son empreinte carbone en collaborant étroitement avec ses fournisseurs pour affiner les données du périmètre 3, qui concerne les émissions indirectes de la chaîne de valeur.
Annick De Poorter, directrice de l'innovation et de la durabilité, souligne que ce résultat reflète "la robustesse de la gouvernance climatique d'Ontex et l'intégration des risques et opportunités liés au climat dans la prise de décision stratégique".
Le groupe mise désormais sur l'efficacité énergétique et l'intégration systématique de critères environnementaux dans ses décisions financières pour maintenir cette avance compétitive.
Le titre avance de 0,8% ce matin à Bruxelles et signe une progression de l'ordre de 8,5% depuis le début de l'année.
