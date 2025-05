Ontex: lance une protection à 360° sur les couches bébé information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Ontex Group NV annonce le lancement d'un système de protection anti-fuites 360° pour ses couches bébé.



Destinée aux plus petites tailles, cette innovation offre une couverture intégrale - avant, arrière et latérale - avec des barrières renforcées et une découpe pour le nombril, favorisant le confort et la cicatrisation des nouveau-nés.



La couche intègre un noyau absorbant canalisé et des matériaux ultra-doux.



'Cette technologie offre aux parents la tranquillité d'esprit', a souligné Hillary McElroy, directrice Baby Care Produit & Marketing chez Ontex Amérique du Nord.





