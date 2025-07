Ontex: lance un super absorbant biosourcé dans ses couches information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - Ontex Group NV annonce l'introduction de polymères super absorbants biosourcés (bioSAP) dans ses couches et leur déploiement dans certains produits de la gamme Moltex Pure and Nature.



Cette innovation vise à remplacer progressivement les SAP classiques issus du plastique fossile, réduisant ainsi l'empreinte carbone des produits tout en maintenant leurs performances. Le bioSAP utilisé présente une empreinte carbone inférieure de 15 % à 25 % par rapport au SAP conventionnel, un progrès aligné sur l'objectif d'Ontex de diminuer son impact environnemental.



Selon Ontex, les matières premières représentent environ 80 % de ses émissions Scope 3 et le passage au bioSAP s'inscrit dans sa trajectoire SBTi visant à réduire ces émissions de 25 % d'ici 2030.





Valeurs associées ONTEX GROUP 7,1500 EUR Euronext Bruxelles +0,42%