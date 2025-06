Ontex: lance la gamme iD Discreet en Europe information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Ontex Group NV annonce que sa nouvelle gamme de produits pour l'incontinence légère à modérée, iD Discreet, est désormais disponible dans toute l'Europe à destination des professionnels de santé.



Répondant à la hausse de la demande mondiale, liée notamment au vieillissement de la population, iD Discreet propose des protections absorbantes et des slips conçus pour les hommes et les femmes.



La gamme met l'accent sur le confort, la discrétion et la performance, avec une absorption rapide, un contrôle des odeurs et des matériaux respirants, tout en restant invisibles sous les vêtements.



Déjà éprouvée dans le circuit de la grande distribution, la technologie de cette gamme est désormais accessible via les canaux pharmaceutiques, les mutuelles, les distributeurs spécialisés et les établissements de soins.







