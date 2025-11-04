 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 069,00
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ontex finalise la cession de son activité turque à Dilek Grup
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 17:23

Ontex Group a annoncé hier avoir finalisé la vente de son activité en Turquie à Dilek Grup. La transaction inclut les marques Canbebe, Canped et Prosafe, ainsi que l'usine d'Istanbul et les exportations vers certains pays voisins.

Selon le dirigeant Gustavo Calvo Paz, cette opération marque l'achèvement du recentrage stratégique du groupe sur les marques de distribution et de santé en Europe et en Amérique du Nord, où Ontex voit un fort potentiel de croissance et d'amélioration des marges.

Les produits nets attendus, après impôts et coûts de transaction, s'élèvent à environ 25 MEUR, sous réserve d'ajustements post-clôture. La finalisation entraînera la comptabilisation d'une perte non monétaire d'environ 70 MEUR liée aux réserves de conversion cumulées.

Valeurs associées

ONTEX GROUP
6,4000 EUR Euronext Bruxelles +1,27%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank