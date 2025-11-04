Ontex finalise la cession de son activité turque à Dilek Grup
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 17:23
Selon le dirigeant Gustavo Calvo Paz, cette opération marque l'achèvement du recentrage stratégique du groupe sur les marques de distribution et de santé en Europe et en Amérique du Nord, où Ontex voit un fort potentiel de croissance et d'amélioration des marges.
Les produits nets attendus, après impôts et coûts de transaction, s'élèvent à environ 25 MEUR, sous réserve d'ajustements post-clôture. La finalisation entraînera la comptabilisation d'une perte non monétaire d'environ 70 MEUR liée aux réserves de conversion cumulées.
Valeurs associées
|6,4000 EUR
|Euronext Bruxelles
|+1,27%
