Ontex: départ du directeur financier début octobre

(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce que son CFO Peter Vanneste a décidé de démissionner au début du mois d'octobre 2023. Dans l'attente de la nomination de son successeur, ses responsabilités seront temporairement assurées par le CEO Gustavo Calvo Paz.



Peter Vanneste va quitter le groupe belge de produits d'hygiène personnelle pour suivre une opportunité de carrière en dehors, le chocolatier suisse Barry Callebaut ayant fait part ce matin de sa nomination comme directeur financier à compter du 1er novembre.





Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles +0.68%