Ontex: cède ses activités au Brésil à Softys pour 110 ME

(CercleFinance.com) - Ontex Group a annoncé hier la vente de ses activités au Brésil à Softys S.A. pour une valeur d'entreprise de 671 millions de BRL (environ 110 millions d'euros).



Cette transaction comprend les opérations d'Ontex à Senador Canedo, qui développe et distribue des couches pour bébés et adultes sous diverses marques.



Le produit net de la vente devrait atteindre environ 82 millions d'euros, avec un gain net de cession d'environ 39 millions d'euros, bien qu'une perte comptable non monétaire de 140 millions E soit attendue.



La finalisation de la transaction est prévue au premier semestre 2025, sous réserve des conditions habituelles, y compris l'approbation de l'autorité antitrust brésilienne.





