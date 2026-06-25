Onsemi recule après l'annonce d'un accord de 7 milliards de dollars entièrement en actions pour le rachat de Synaptics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Le titre ON.O du fabricant de puces Onsemi recule de 5,7 % à 111,99 dollars en séance prolongée, après l'annonce d'un accord visant à racheter Synaptics SYNA.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions

** Cette opération représente une valeur d'entreprise totale d'environ 7 milliards de dollars

** Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Synaptics recevront 1,350 actions ordinaires d'Onsemi pour chaque action ordinaire de Synaptics

** Un membre du conseil d'administration de Synaptics devrait rejoindre celui d'ON; la transaction devrait être finalisée mi-2027

** Le cours de l’action Onsemi a progressé de 119,3 % depuis le début de l’année