Onsemi progresse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 6 milliards de dollars

19 novembre -

** Les actions du fabricant de puces Onsemi ON.O augmentent de 2,9 % à 46,91 $

** La société annonce une autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars

** Le nouveau programme de rachat d'actions sera lancé en janvier 2026 et s'étendra sur trois ans

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 27,7 % cette année