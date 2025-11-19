 Aller au contenu principal
Onsemi progresse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

19 novembre -

** Les actions du fabricant de puces Onsemi ON.O augmentent de 2,9 % à 46,91 $

** La société annonce une autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars

** Le nouveau programme de rachat d'actions sera lancé en janvier 2026 et s'étendra sur trois ans

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 27,7 % cette année

