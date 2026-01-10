Turquie: "sécheresse record" à Ankara où des coupures d'eau perdurent

Des habitants font la queue pour remplir leurs bonbonnes d'eau après des coupures d'eau mises en place par les autorités en raison d'"une sécheresse record", le 8 janvier 2026 à Ankara ( AFP / Adem ALTAN )

Les coupures d'eau mises en place depuis plusieurs semaines à Ankara, la capitale turque, sont la conséquence d'"une sécheresse record", a indiqué samedi à l'AFP un responsable de la municipalité en rejetant les accusations de mauvaise gestion.

"2025 a été une année record en termes de sécheresse. Le volume d'eau alimentant les barrages a chuté à des niveaux historiquement bas, à 182 millions de m³ sur l'année 2025, contre 400 à 600 millions de m³ les années précédentes. Il s'agit de la période la plus sèche de ces 50 dernières années", a déclaré le directeur général de la direction des eaux de la municipalité d'Ankara, Memduh Akçay.

Afin d'économiser les maigres ressources en eau de la ville, où le taux de remplissage des barrages est tombé à 1,12%, les robinets sont coupés plusieurs heures par jour dans certains quartiers, selon un système de rotation, obligeant de nombreux habitants à faire la queue devant des fontaines publiques pour y remplir des bonbonnes.

Ces scènes ont conduit le président turc Recep Tayyip Erdogan à qualifier d'"incapables" les responsables de la municipalité d'Ankara, dirigée par le principal parti d'opposition.

Rejetant ces critiques, la mairie affirme qu'Ankara subit les conséquences du changement climatique et de la hausse de sa population, qui a doublé depuis les années 1990 pour atteindre près de 6 millions d'habitants.

"Outre la baisse des précipitations, l'irrégularité du régime pluviométrique, la diminution des chutes de neige et la conversion rapide des précipitations en ruissellement (due à l'urbanisation, NDLR) empêchent le remplissage efficace des barrages", explique M. Akçay.

Grâce à un nouveau système de pompage permettant d'utiliser l'eau des barrages située sous la hauteur minimum requise, aucune coupure d'eau n'aura lieu ce week-end, assure la mairie d'Ankara qui prévient toutefois que le problème perdurera en l'absence de précipitations suffisantes.

Une grande partie de la Turquie a également subi en 2025 une sécheresse historique.

La municipalité d'Izmir (ouest), troisième ville du pays sur la côté égéenne, impose des coupures d'eau quotidiennes à une partie de ses administrés depuis l'été dernier.