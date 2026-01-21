ONE EXPERIENCE : Succès du premier Think Tank stratégique autour de l'immobilier et de la blockchain organisé par ONE EXPERIENCE

Le 21 janvier 2026. ONE EXPERIENCE (ALEXP), ONE EXPERIENCE (ALEXP), premier groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce avoir organisé, en partenariat avec Paymium, un événement le 20 janvier 2026. Cette rencontre a réuni une quarantaine d'investisseurs, d'experts de la finance et de professionnels de l'immobilier autour d'une réflexion collective dédiée à l'exploration de modèles d'investissement non conventionnels réunissant blockchain et immobiliers.

L'événement avait pour objectif d'analyser en profondeur les enjeux actuels et futurs liés cette convergence.

Tout au long de l'après-midi, keynotes, débats et sessions de réflexion stratégique se sont succédé autour des thématiques suivantes :

Peut-on articuler durablement immobilier productif et trésorerie Bitcoin au sein d'un même véhicule d'investissement ?

La tokenisation est-elle désormais suffisamment mature pour devenir un véritable outil de financement et de structuration des actifs réels on-chain ?

Les échanges d'excellente qualité ont porté sur la logique économique, la gestion du risque, la structuration juridique, les enjeux réglementaires et la capacité de ces modèles à passer à l'échelle. Des solutions ont été proposées et permettront d'enrichir le développement de ces nouveaux investissements alternatifs.

ONE EXPERIENCE confirme ainsi sa volonté d'impliquer l'ensemble des parties prenantes pour penser des véhicules d'investissement intelligents combinant immobilier et actifs numériques.

Edouard Masseau, Président-Directeur général de ONE EXPERIENCE, commente :

« La qualité des échanges et l'engagement des participants ont fait de cette journée un temps de réflexion particulièrement riche. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leurs contributions, qui viennent alimenter les travaux de ONE EXPERIENCE sur la structuration et le développement de nouveaux modèles d'investissement associant immobilier productif et actifs numériques. »

A propos du groupe

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

