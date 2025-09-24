ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE ouvre à tous les investisseurs la souscription à titre libre aux ORA via leurs intermédiaires financiers

Le 24 septembre 2025. ONE EXPERIENCE (ALEXP) , 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce aujourd'hui l'ouverture de la souscription à son émission d'obligations remboursables en actions (ORA), d'un montant maximum de 3 M€, à un taux de 15% par an et aux prix unitaire de 600 € ( Lire le communiqué du 2 septembre 2025 et l'avis publié au BALO ce jour ), aux investisseurs ne détenant pas de droit préférentiel de souscription, via leurs intermédiaires financiers.

Modalités des souscriptions à titre libre

Les investisseurs, non-détenteurs de droit préférentiel de souscription, peuvent désormais souscrire à titre libre à des ORA, directement auprès de leurs intermédiaires financiers. Ils seront servis au prorata des demandes sur le nombre d'ORA encore disponible après attribution des ORA souscrites à titre irréductible et réductible en exercice des droits préférentiels de souscription.

Les ORA seront émises à la date du règlement-livraison de l'offre, soit à titre indicatif, le 17 octobre 2025.

Pour souscrire à titre libre, les investisseurs sont invités à contacter leur intermédiaire financier habilité avant la fin de la période de souscription, sous réserve de la date limite de souscription fixé par chaque intermédiaire financier habilité.

Rappel du c alendrier de l'opération :

3 septembre 2025 Détachement (avant Bourse) du DPS

Admission et début de négociation de DPS 4 septembre 2025 Record date 5 septembre 2025 Ouverture de la période de souscription

Début de la période d'exercice des DPS 8 octobre 2025 Fin de la période de cotation des DPS

Publication au BALO de l'avis aux actionnaires 10 octobre 2025 Clôture de la période de souscription 15 octobre 2025 Diffusion du communiqué de presse de One Experience relatif au résultat des souscriptions

Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission des ORA indiquant le montant définitif de l'émission 17 octobre 2025 Émission des ORA

Règlement-livraison de l'opération

Admission des ORA aux négociations

Obtention du certificat du dépositaire relatif aux souscriptions

Retrouvez plus d'informations sur les modalités de l'opération sur le sit e https://groupe.one-experience.fr/

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

