ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE franchit une étape clé avec l'acquisition de ses premiers Bitcoin

Le 8 septembre 2025 – ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce aujourd'hui avoir réalisé l'acquisition de 2 Bitcoin, dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Avec l'achat de ses 2 premiers Bitcoin, ONE EXPERIENCE franchit une étape clé dans la mise en œuvre de sa stratégie de long terme, combinant innovation financière et consolidation de son cœur de métier.

Cette opération illustre ainsi concrètement la stratégie de Bitcoin Treasury Company adoptée par le Groupe, qui vise à construire un modèle hybride unique en Europe , alliant croissance, sécurité patrimoniale et intégration des actifs numériques comme pilier de diversification et de création de valeur pour l'actionnaire.

ONE EXPERIENCE a choisi d'être accompagné par la Banque Delubac & Cie, reconnue pour son expertise, sa légitimité et la sécurité de ses services. Banque Delubac & Cie est intervenue en qualité de prestataire de services sur actifs numériques enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers, en charge notamment des services liés à l'acquisition et à la conservation de Bitcoin.

Edouard Masseau, Président-Directeur général de ONE EXPERIENCE, déclare :

« Nous entamons la mise en œuvre concrète de notre stratégie en intégrant progressivement le Bitcoin à notre bilan. Cette première acquisition constitue une étape majeure qui traduit notre conviction dans le rôle stratégique de cet actif numérique et notre engagement à créer une valeur durable pour nos actionnaires . »

Paul Bureau, directeur de l'offre cryptoactifs de la Banque Delubac & Cie, souligne :

« Le développement des C rypto T reasury C ompanies est un signal fort pour le marché. Le B itcoin, notamment, devient un actif crédible de diversification de la trésorerie pour de nombreuses entreprises, à l'image de ONE EXPERIENCE que nous sommes ravis d'accompagner sur cette opération. »

Pour rappel, ONE EXPERIENCE a lancé une émission d'obligations remboursables en actions, dans le but de renforcer ses ressources pour soutenir ses projets stratégiques de long terme. Retrouvez plus d'informations sur les modalités de l'opération sur le site https://groupe.one-experience.fr/

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

A propos de la Banque Delubac & Cie :

Delubac est une banque indépendante qui accompagne celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus. Depuis sa création, elle soutient les trajectoires audacieuses et les ambitions persévérantes. Loin des modèles standards, Delubac privilégie une innovation lucide et ciblée, parfois invisible mais toujours essentielle, pour inventer des solutions uniques. Ses expertises s'articulent autour de trois métiers : gestion de fortune et banque patrimoniale, banque d'entreprise, banque d'investissement. Cette approche globale permet d'accompagner avec justesse les choix courageux, les transitions décisives et les visions de long terme. Chez Delubac, la singularité est une richesse, l'audace une nécessité et l'innovation une responsabilité.

Delubac. L'audace d'innover.