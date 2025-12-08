ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE dévoile ses ambitions 2030 : accélération du développement du parc immobilier premium et montée en puissance de la stratégie Bitcoin Treasury Company

Le 8 décembre 2025 – ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), présente aujourd'hui ses ambitions de développement à horizon 2030, fondées sur la croissance de son portefeuille d'actifs immobiliers et sur l'accélération de sa stratégie de Bitcoin Treasury, initiée en 2025.

Cette ambition repose sur une stratégie claire : associer des actifs immobiliers premium générateurs de revenus récurrents à un actif numérique rare considéré comme une réserve de long terme. ONE EXPERIENCE est ainsi la première Bitcoin Treasury Company cotée adossée à un sous-jacent immobilier réel , tangible et rentable .

Le Groupe, qui dispose à date d'actifs immobiliers estimés à une valeur de 14,0 M€ [1] et de 22 bitcoins, vise à horizon 5 ans un portefeuille immobilier d'une valeur de 100 M€ et une détention de plus de 400 Bitcoins .

Pour accompagner cette trajectoire ambitieuse, ONE EXPERIENCE recourra à différentes solutions de financement, dilutives ou non dilutives, dans l'intérêt des actionnaires et selon les conditions de marché. Le Groupe vise en effet à accroître durablement la valeur et à faire bénéficier pleinement les actionnaires de la performance combinée de ces deux piliers.

Le Groupe rappelle que l'Assemblée générale du 26 juin 2025 a approuvé la résolution autorisant la mise en place d'opérations de financement pouvant atteindre 200 M€, permettant ainsi de soutenir pleinement l'exécution de ce plan de développement.

Un programme de développement immobilier premium sélectif et ambitieux :

Dans la continuité de sa stratégie de croissance rentable et de consolidation de son cœur de métier, ONE EXPERIENCE entend accélérer, sur les prochaines années, le développement de son portefeuille d'actifs immobiliers en adoptant une approche volontairement sélective. Le Groupe privilégiera les actifs hôteliers ou commerciaux situés en périphérie de grandes métropoles, à forte rentabilité et déjà exploités avec des baux de longue durée par des opérateurs de référence.

L'ambition de ONE EXPERIENCE est de structurer progressivement un parc immobilier premium, générant de flux de trésorerie récurrents. Plusieurs opportunités sont à l'étude dans ce domaine

Un renforcement maîtrisé de la stratégie Bitcoin Treasury Company :

ONE EXPERIENCE confirme également son ambition de poursuivre la montée en puissance de sa stratégie Bitcoin Treasury Company, avec une accumulation progressive de Bitcoin, considérant cet actif, au-delà de sa volatilité à court terme, comme une réserve stratégique de long terme, un vecteur de diversification et un actif susceptible de renforcer la solidité financière du modèle dans le temps.

Le Groupe aura notamment pour objectif stratégique d'augmenter le nombre de Bitcoins détenus par action.

Les usages opérationnels déjà en place, notamment le paiement en cryptomonnaies sur l'ensemble des sites via Lyzi, solution française de référence pour les paiements en cryptomonnaie, permettent d'intégrer progressivement le Bitcoin au cœur de l'écosystème du Groupe et d'alimenter le nombre de Bitcoins détenus.

Deux axes complémentaires au service d'un modèle unique :

Le développement d'un parc immobilier premium et l'accumulation d'une réserve stratégique en Bitcoin constituent deux piliers complémentaires:

l'immobilier sécurisé par des enseignes de référence apporte stabilité, cash-flows récurrents et valorisation patrimoniale ;

le Bitcoin apporte rareté, potentiel de revalorisation et capacité à diversifier la structure financière.

Ensemble, ces deux piliers structurent un modèle hybride résilient, pensé pour devenir une plateforme d'actifs tangibles et numériques. Cette complémentarité constitue le cœur de la trajectoire 2030 de ONE EXPERIENCE.

[1] Estimations société sur la base des transactions immobilières récentes