ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE accélère sa stratégie de Bitcoin Treasury Company avec l'acquisition de 20 Bitcoins supplémentaires

Le 28 octobre 2025 – ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce aujourd'hui l'acquisition de 20 Bitcoin supplémentaires, confirmant ainsi l'accélération de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Pour cette opération, le Groupe a mobilisé 1,9M€ sur les 2,5 M€ levés grâce au succès de l'émission d'Obligations remboursables en actions.

ONE EXPERIENCE franchit ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie de long terme, combinant innovation financière et consolidation de son cœur de métier.

À travers cette acquisition, ONE EXPERIENCE porte à 22 le nombre total de Bitcoin détenus dans ses réserves de trésorerie , pour un montant total investi de 2 082 852 €, soit un prix moyen d'acquisition de 94 675 € par Bitcoin , affirmant sa conviction dans le rôle stratégique de cet actif numérique comme réserve de valeur et outil de diversification financière et de création de valeur pour l'actionnaire.

Banque Delubac & Cie est intervenue en qualité de prestataire de services sur actifs numériques enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers, en charge notamment des services liés à l'acquisition et à la conservation de Bitcoin.

Edouard Masseau, Président-Directeur général de ONE EXPERIENCE, déclare :

« Après une première étape avec l'acquisition de nos premiers Bitcoin, nous consolidons aujourd'hui notre stratégie avec l'achat de 20 Bitcoin supplémentaires. Cette opération traduit notre volonté d'inscrire cet actif numérique au cœur de notre stratégie financière de long terme, comme levier de résilience et de création de valeur durable pour nos actionnaires. »

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact ACTUS finance et communication :

Guillaume Le Floch / Zineb Essafi – one-experience@actus.fr

Anne-Charlotte Dudicourt – Relation Presse – acdudicourt@actus.fr

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92