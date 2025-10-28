 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 226,50
-0,33%
Indices
Chiffres-clés

ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE accélère sa stratégie de Bitcoin Treasury Company avec l'acquisition de 20 Bitcoins supplémentaires
information fournie par Actusnews 28/10/2025 à 08:00

Le 28 octobre 2025 – ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1 er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce aujourd'hui l'acquisition de 20 Bitcoin supplémentaires, confirmant ainsi l'accélération de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Pour cette opération, le Groupe a mobilisé 1,9M€ sur les 2,5 M€ levés grâce au succès de l'émission d'Obligations remboursables en actions.

ONE EXPERIENCE franchit ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie de long terme, combinant innovation financière et consolidation de son cœur de métier.

À travers cette acquisition, ONE EXPERIENCE porte à 22 le nombre total de Bitcoin détenus dans ses réserves de trésorerie , pour un montant total investi de 2 082 852 €, soit un prix moyen d'acquisition de 94 675 € par Bitcoin , affirmant sa conviction dans le rôle stratégique de cet actif numérique comme réserve de valeur et outil de diversification financière et de création de valeur pour l'actionnaire.

Banque Delubac & Cie est intervenue en qualité de prestataire de services sur actifs numériques enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers, en charge notamment des services liés à l'acquisition et à la conservation de Bitcoin.

Edouard Masseau, Président-Directeur général de ONE EXPERIENCE, déclare :

« Après une première étape avec l'acquisition de nos premiers Bitcoin, nous consolidons aujourd'hui notre stratégie avec l'achat de 20 Bitcoin supplémentaires. Cette opération traduit notre volonté d'inscrire cet actif numérique au cœur de notre stratégie financière de long terme, comme levier de résilience et de création de valeur durable pour nos actionnaires. »

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact ACTUS finance et communication :

Guillaume Le Floch / Zineb Essafi – one-experience@actus.fr

Anne-Charlotte Dudicourt – Relation Presse – acdudicourt@actus.fr

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWtqlZucZ5yamm5plsaYmWaXnG+XlWaUm5Kbl2RoZZ+ZcJ1oxpeXmJrHZnJlnWhn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94831-oneexperience_cp_achat_bitcoin_28102025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ONE EXPERIENCE
1,0500 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CAPGEMINI : Les signaux haussiers sont intacts
    CAPGEMINI : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 28.10.2025 08:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Novasco: pas de repreneur pour le site d'Hagondange, 450 emplois menacés
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:19 

    Le groupe français Métal Blanc, repreneur potentiel du métallurgiste Novasco (ex-Ascometal) en redressement judiciaire, n'a pas déposé d'offre incluant l'aciérie électrique d'Hagondange (Moselle), laissant 450 emplois menacés, a-t-on appris lundi de source syndicale. ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Engie va construire un parc solaire pour alimenter des centres de données de Meta aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:18 

    Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta (Facebook, Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech. La capacité totale des contrats d'achat ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Saur remporte au Qatar un gros contrat de gestion des eaux usées
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:17 

    Le groupe Saur, 3e entreprise de l'eau en France derrière Veolia et Suez et qui cherche à s'étendre à l'étranger, a remporté au Qatar un contrat pour la gestion des eaux usées de la capitale Doha et du sud du pays, a annoncé l'entreprise lundi. D'un montant d'environ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank