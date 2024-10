« One Claranova » Une nouvelle feuille de route stratégique pour une croissance rentable

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) un leader mondial dans le commerce électronique personnalisé, les logiciels numériques et l'Internet des Objets (IoT), dévoile aujourd’hui sa nouvelle feuille de route stratégique pour ouvrir une nouvelle ère de croissance rentable.



« One Claranova », la nouvelle stratégie de Claranova, marque un tournant décisif vers un groupe plus intégré focalisé sur l'excellence opérationnelle et la rentabilité. En optimisant ses actifs, en tirant parti de sa dimension internationale, en favorisant l'innovation et la data, Claranova renforcera son leadership en se concentrant sur ses activités clés pour créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires.

...