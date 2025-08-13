Ondas Holdings chute après une offre d'actions de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août -

** Les actions du fournisseur de services de drones et d'automatisation Ondas Holdings ONDS.O ont baissé de 20,7 % avant le marché à 3,40 $ après les prix de suivi

** La société basée à Boston, Massachusetts, annonce () ~46,2 millions d'actions à 3,25 $ pour un produit brut de 150 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 24,2% par rapport à la clôture de l'action mardi

** Les actions ONDS ont augmenté de ~25% après que la société ait annoncé plus tôt dans la journée que () Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a été multiplié par six en glissement annuel pour atteindre 6 millions de dollars (), grâce à la demande pour ses systèmes de drones autonomes

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, les objectifs généraux et les transactions stratégiques potentielles, y compris les acquisitions d'entreprises ou d'actifs, selon le prospectus

** La société a environ 219,2 millions d'actions en circulation au 11 août, ce qui donne à ONDS une capitalisation boursière d'environ 940 millions de dollars

** Oppenheimer est l'unique teneur de livre de l'offre

** Jusqu'à mardi, l'action a augmenté de 68% depuis le début de l'année

** 4 des 5 analystes considèrent ONDS comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold" et le PT médian est de 4,63 $, selon LSEG