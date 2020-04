Oncodesign tiendra une conférence téléphonique à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



Conférence téléphonique en français avec séance de questions/réponses prévue le jeudi 9 avril 2020 à 18h15 (heure de Paris)



ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, tiendra une conférence téléphonique en français le jeudi 9 avril à 18h15 (heure de Paris), pour présenter les résultats annuels de la société et faire le point sur les perspectives 2020 et au-delà.



Philippe GENNE, Président Directeur Général et la Direction de la société feront une brève présentation, suivie d'une séance de questions/réponses.



Les investisseurs et les analystes pourront participer en appelant le numéro suivant :

Tel : +33 (0)1 70 71 01 59

Code PIN : 50101161#