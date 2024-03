Oncodesign reçoit 745 000 euros du fonds d’aide au développement Deep Tech

(AOF) - Oncodesign Precision Medicine a reçu la notification d’attribution de l’aide financière du fonds d’aide au développement DeepTech. La biotech spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques précise que ce fonds a attribué au programme Animus un financement de 745 000 euros pour un coût total du projet de 1,49 million d'euros pour une durée de projet de 36 mois. Animus développe des méthodes propriétaires utilisant l’IA pour l’optimisation des molécules issues de la technologie Nanocyclix.

Il s'agit de sélectionner plus rapidement des candidats médicaments.

" Cette aide est un nouveau témoignage fort du soutien précieux de notre environnement institutionnel régional et de la dynamique en faveur du développement des biotechnologies et en particulier de la médecine de précision en région Bourgogne Franche Comté ", commente le PDG Philippe Genne.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.