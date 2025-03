Oncodesign Precision Medicine (OPM) annonce la soumission du protocole de son étude clinique REVERT de Phase 1b/2a, visant à évaluer OPM-101 en association avec le Pembrolizumab, chez des patients atteints de mélanome avancé présentant une résistance aux anti-PD-1

• OPM-101 sera évalué dans une étude clinique de Phase 1b/2a, en combinaison avec le pembrolizumab, un anticorps monoclonal dirigé contre la protéine PD-1, chez des patients atteints de mélanome avancé présentant une résistance aux anti-PD-1

• La Phase 1b évaluera la sécurité de l’administration de 2 doses d’OPM-101 en combinaison au pembrolizumab chez des patients atteints d’un mélanome avancé ; la Phase 2a évaluera l’efficacité d’OPM-101 chez un plus grand nombre de patients traités à la dose recommandée

• L’étude portera sur des patients qui développent une résistance à leur traitement à base d’anti-PD-1 administré seul ou en association (sauf avec les anti-LAG-3)

• La combinaison d’OPM-101 avec un traitement avec le pembrolizumab reçu par les patients devrait inverser la résistance en resensibilisant la tumeur, et diminuer les effets secondaires tels que la colite ; cet effet bénéfique sera évalué après 12 semaines de traitement

• Le démarrage de cette étude clinique en ouvert est prévu d’ici juillet 2025 : env. 45 patients seront recrutés sur l’ensemble des 2 phases, avec des résultats intermédiaires sur la sécurité à l’issue de la phase 1b, et sur l’efficacité lors de la Phase 2a

• Les résultats finaux de la phase 1b/2a sont attendus fin 2027



