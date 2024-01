Oncodesign Precision Medicine lance une augmentation de capital d’environ 3 M€ avec délai de priorité pour les actionnaires

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



• Augmentation de capital d’un montant d’environ 2,7 M€ avec suppression du droit préférentiel de souscription et un délai de priorité au profit des actionnaires, pouvant être porté à environ 3,1 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension

• Période de souscription de l’Offre au Public et du Placement Global : du 29 janvier au 7 février 2024 inclus

• Délai de priorité des actionnaires du 29 janvier au 2 février inclus

• Prix ferme de 1,32 € par Action Nouvelle

• Offre garantie pour un montant d'environ 2 M€ par des actionnaires historiques et des investisseurs garants