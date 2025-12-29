Oncodesign Precision Medicine et Navigo Proteins annoncent la fin de leur collaboration dans le développement de radiothéranostiques

Dijon (France), le 29 décembre 2025 à 18h00 CET – Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, et Navigo Proteins GmbH (Halle, Allemagne) entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le développement de nouvelles approches de médecine de précision basées sur la plateforme technologique Affilin®, annoncent conjointement la fin de leur accord de collaboration signé en mai 2024.
