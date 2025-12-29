 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oncodesign Precision Medicine et Navigo Proteins annoncent la fin de leur collaboration dans le développement de radiothéranostiques
information fournie par Boursorama CP 29/12/2025 à 18:00

Dijon (France), le 29 décembre 2025 à 18h00 CET – Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, et Navigo Proteins GmbH (Halle, Allemagne) entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le développement de nouvelles approches de médecine de précision basées sur la plateforme technologique Affilin®, annoncent conjointement la fin de leur accord de collaboration signé en mai 2024.

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu

Valeurs associées

ONCODESIGN PM
0,3810 EUR Euronext Paris -2,31%

1 commentaire

  • 18:06

    quel IMPACT SUR NANOBIOTIX?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'écrivain Pierre Bordage pose lors de sa visite au salon du livre de Paris, le 26 mars 2010 ( AFP / ETIENNE DE MALGLAIVE )
    Décès de l'auteur de science-fiction Pierre Bordage
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:45 

    L'écrivain Pierre Bordage, auteur de best-sellers de science-fiction, est décédé vendredi à 70 ans, ont annoncé lundi les éditeurs Au diable vauvert et L'Atalante, qui ont publié la plupart de sa cinquantaine de romans. Son "décès brutal" est "survenu à la suite ... Lire la suite

  • Une statue de Brigitte Bardot dans ke centre de Saint-Tropez, photographiée le 28 décembre 2025 ( AFP / FREDERIC DIDES )
    Brigitte Bardot sera inhumée le 7 janvier à Saint-Tropez
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:28 

    Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront mercredi 7 janvier à Saint-Tropez avec une cérémonie religieuse retransmise sur grands écrans puis une inhumation de la star "privée et confidentielle" dans cette petite ville portuaire de la Méditerranée, a annoncé ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert à l'entame d'une semaine écourtée
    information fournie par Reuters 29.12.2025 18:26 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le vert lundi, restant proches de leurs records historiques pour la reprise des échanges après la pause de Noël, les gains du secteur des ressources de base ayant compensé ... Lire la suite

  • Manifestation de présentation de l'IA pour les entreprises à Tokyo
    SoftBank va acheter DigitalBridge pour environ $4 mds
    information fournie par Reuters 29.12.2025 18:26 

    SoftBank Group va acquérir le fonds spécialisé dans les ‍infrastructures du numérique DigitalBridge, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de ‌dollars (3,40 milliards d'euros), ont annoncé les deux entreprises lundi. Le prix de l'offre ​de 16 dollars ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank