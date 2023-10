Oncodesign Precision Medicine annonce un financement bancaire de 6 millions d’euros accordé par Caisse d’Épargne Bourgogne Franche Comté, Crédit Agricole de Champagne Bourgogne et Société Générale

• Ce financement non dilutif permet à OPM de poursuivre le développement clinique d’OPM-101 et de soutenir le développement de son portefeuille de produits et de ses technologies



• Cet accord, stratégique et unique, met en évidence :

- la force des financements régionaux et l’ancrage géographique d’OPM

- la confiance de l’écosystème dans le projet OPM



• Ce financement renforce la visibilité d’OPM avec une position de trésorerie de 13,35 millions d’euros au 03/10/2023



Dijon (France), le 5 Octobre 2023 à 18h00 CEST– Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce la conclusion d’un accord de financement d’un montant de 6 M€ accordé par trois banques régionales : Caisse d’Épargne Bourgogne Franche Comté, Crédit Agricole Champagne Bourgogne et Société Générale. Ce financement est garanti par Bpifrance et P.C.G.



