Oncodesign obtient un financement non-dilutif de 15,9 M€ sous forme de Prêt Garanti par l'État dans le contexte de la pandémie COVID-19

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



Ce financement permet à Oncodesign d'atteindre à date une trésorerie de 31,2 M€ et de poursuive sa stratégie de croissance sans ralentissement



ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, a obtenu l'accord de principe de ses partenaires bancaires pour l'obtention d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 15,9 M€.



Philippe GENNE, Président Directeur général d'Oncodesign, déclare : « Nous remercions nos partenaires bancaires et l'État Français pour leur soutien et leur confiance renouvelée dans notre société. Leur accompagnement nous permet d'être mieux armé face à l'incertitude générée par la situation sanitaire qui semble devoir perdurer sur cette fin d'année 2020 et abordons ainsi sereinement la continuité de notre activité avec une trésorerie sensiblement renforcée. »