Oncodesign fait le point sur ses avancées sur RIPK2

- Grand intérêt des Big Pharmas et d'investisseurs importants pour cette cible prometteuse

- ODS-101, molécule phare du programme, a passé les étapes de dépôt de son dossier IND

- Décision d'Oncodesign de renforcer le dossier et de financer la phase 1 volontaire sain en raison des enjeux

- Début de la phase 1 programmé en 2022



ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce que compte tenu, d'une part, de la valorisation potentielle que le programme RIPK2 représente pour l'entreprise, des investissements financiers consentis sur l'ODS-101, et d'autre part, du grand intérêt des Big Pharmas et d'investisseurs importants sur cette approche First-in-Class, Oncodesign a fait le choix de renforcer son dossier préclinique avec de nouvelles études pour approfondir certaines données.