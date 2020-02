Oncodesign et Servier franchissent une première étape majeure dans le développement de leur programme LRRK2 pour la maladie de Parkinson

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



o Franchissement de cette première étape en avance par rapport au calendrier initial, déclenchant le versement à Oncodesign d'un paiement d'étape



o L'inhibition de la kinase LRRK2 montre un fort potentiel dans le traitement de la maladie de Parkinson



Paris et Dijon (France), le 17 février 2020 - Servier, laboratoire pharmaceutique international indépendant, et Oncodesign (ALONC - FR0011766229), société biopharmaceutique française, annoncent le franchissement d'une étape majeure dans le cadre de leur partenariat stratégique concernant la recherche et le développement de candidats-médicaments potentiels pour le traitement de la maladie de Parkinson.