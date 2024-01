Oncodesign chute après une levée de fonds de 3 millions d'euros

(AOF) - Oncodesign Precision Medicine (OPM) affiche une baisse de 26,70% à 1,40 euro à l’annonce du lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, mais avec instauration d’un délai de priorité au profit des actionnaires existants, pour un montant d’environ 3 millions d'euros. Cette biotech spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques annonce parallèlement avoir reçu 2,1 millions d'euros de subventions du Feder (Fonds Européen de Développement Régional).

OPM souligne que la levée de fonds lui permettra "d'envisager sereinement le développement de ces programmes sur les 12 prochains mois", et notamment son programme OPM-101 dans les maladies inflammatoires de l'intestin, son programme OPM-102 en Oncologie, et son programme STarT dans le cancer du pancréas, développé en partenariat avec Servier.

La période de souscription de l'offre au public et du placement global court du 29 janvier au 7 février 2024 inclus, le délai de priorité des actionnaires du 29 janvier au 2 février inclus. Le prix ferme est de 1,32 euro par action nouvelle et l'offre est garantie pour un montant d'environ 2 millions d'euros par des actionnaires historiques et des investisseurs garants.

La subvention du Feder est pour sa part attribuée au programme Comete, qui porte sur le développement d'un portefeuille de molécules de radiothéranostiques pour le traitement de cancers avancés digestifs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.