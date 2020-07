Oncodesign annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre et sa position de trésorerie en forte hausse au 30 juin 2020

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



- Résilience de l'activité globale d'Oncodesign, hors up-front et milestone (-0,9%)



- Forte hausse du niveau de trésorerie à 19,9 M€ (+50%), assurant une excellente visibilité financière au Groupe



- Succès de la mise en place du nouveau modèle autour de 3 Business Units indépendantes : Service, Biotech et Intelligence Artificielle



Dijon, France, le 23 juillet 2020 - ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 et sa position de trésorerie au 30 juin 2020.