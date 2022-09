Oncodesign annonce ses résultats du 1er semestre 2022 : croissance de 28% du chiffre d’affaires de Service

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



• CA Groupe de 16,8 M€ principalement porté par la forte croissance organique du Service avec un CA externe à 16,2 M€ (+28%) et avec un carnet de commandes de 17,8 M€ (+14%)

• Stabilité des revenus et produits d’exploitation à 19,3 M€ (+5%)

• Résultat d’exploitation en baisse à -1,8 M€, en raison de la hausse généralisée des consommables liée au contexte économique mondial répercutée par nos sous-traitantes et fournisseurs (+ 2 M€ de coûts soit +23% d’achats consommés)

• Stock à produire en Service de plus de 21 M€ et une trésorerie de 23 M€ au 30 Juin 2022

• Séparation des deux branches d’activité Service et Biotech/IA et entrée en négociations exclusives avec Elyan Partners pour une participation majoritaire au capital d’Oncodesign (Service) suivie du dépôt d’une OPA simplifiée

• Résultat net fortement impacté par des provisions pour charges exceptionnelles associées à la transaction en cours

• Avancée de nos programmes LRRK2 et RIPK2 telle que prévue pour une entrée en clinique des inhibiteurs en 2022