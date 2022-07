ONCODESIGN annonce la séparation de ses deux branches d’activité Service et Biotech et l’entrée en négociations exclusives avec Elyan Partners pour une participation majoritaire au capital d’ONCODESIGN (Service) suivie du dépôt d’une OPA simplifiée

ONCODESIGN (FR0011766229 - ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd’hui que, dans le cadre du projet de séparation de ses deux métiers « Service » et « Biotech » (la « Séparation »), le Conseil d’Administration a approuvé la mise en œuvre de la filialisation de son activité Biotech.



Lors de sa réunion du 29 juin 2022, le Conseil d’Administration a autorisé la signature du projet de Traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, avec la société ONCODESIGN Precision Medicine (« OPM », filiale détenue à 100% par ONCODESIGN), prévoyant qu’ONCODESIGN apporte à OPM l’ensemble des actifs et passifs liés à sa Business Unit (BU) Biotech (activité de développement de nouvelles molécules dédiées à la Médecine de précision et de nouvelles cibles identifiables grâce à l’Intelligence Artificielle), valorisée à 3,4 millions d’euros par le Cabinet Arthaud & Associés. La mission d’OPM restera la découverte de nouveaux traitements efficaces pour lutter contre les cancers et autres maladies sans solutions thérapeutiques efficaces actuellement disponibles. Pour cela OPM va s’appuyer sur les technologies Nanocyclix et Oncosniper ainsi que sur une approche technologique innovante liée à la radiothérapie systémique.