Oncodesign annonce la nomination d'Aline Aubertin en qualité d'administratrice indépendante du Conseil d'administration

ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd'hui le renforcement de son Conseil d'Administration avec la nomination d'Aline Aubertin en qualité de nouvelle administratrice indépendante. Sa nomination a été approuvée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021.



Aline Aubertin, administratrice d'Oncodesign déclare : « Je suis ravie de rejoindre le Conseil d'administration d'Oncodesign, société biopharmaceutique qui se distingue parmi les sociétés biotech, par sa plateforme technologique unique en médecine de précision. Philippe Genne, l'équipe dirigeante et les membres du Conseil d'administration sont engagés, enthousiastes et particulièrement animés par la même mission : découvrir des thérapies efficaces pour lutter contre le cancer et autres maladies sans solutions thérapeutique. Je me réjouis de les rejoindre pour les accompagner au mieux dans le développement de cette entreprise unique, ambitieuse et passionnante au service des patients. »