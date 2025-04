AOF - EN SAVOIR PLUS

"Cela nous oblige pour 2025 à faire des choix drastiques pour s'adapter, passer ce cap et valoriser comme il se doit le potentiel de l'entreprise".

"L'arrêt de la collaboration avec Servier a impacté sérieusement le budget 2025 de l'entreprise à une période où on observe une attrition importante des investissements dans notre domaine en particulier pour les entreprises cotées", souligne le PDG Philippe Genne.

(AOF) - Oncodesign Precision Medicine affiche en 2024 une perte nette d’un montant de 7,2 millions d'euros contre 8,1 millions en 2023, en repli "du fait de (son) choix de se concentrer sur certains de nos actifs et de (sa) gestion prudente". Cette entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants affichait une trésorerie de 5,1 millions d'euros au 31 décembre 2024. Un plan de réduction des coûts a été mis en place, avec le licenciement économique de 5 salariés en janvier 2025 et une diminution de 50% des salaires.

Oncodesign a réduit sa perte en 2024 et fera des économies en 2025

