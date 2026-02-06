Once Upon a Farm de Jennifer Garner en passe de grimper pour ses débuts après une introduction en bourse de 198 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février -

** Les actions de la marque d'aliments pour bébés Once Upon a Farm OFRM.N sont en passe d'augmenter lors de leur entrée à la Bourse de New York, vendredi, après que le prix de l'introduction en bourse ait été conforme aux attentes

** Les actions d'OFRM ont récemment indiqué qu'elles devraient ouvrir entre 21 et 22 dollars, contre 18 dollars pour l'introduction en bourse

** OFRM,

cofondée par l'actrice Jennifer Garner, et certains actionnaires existants ont vendu () ~11 millions d'actions pour un montant d'offre de ~198 millions de dollars

** L'introduction en bourse de la société basée à Berkeley, en Californie, qui a atteint une valeur d'environ 724 millions de dollars sur la base des actions en circulation indiquées dans le prospectus (), a été commercialisée dans une fourchette de 17 à 19 dollars

** Cassandra Curtis et Ari Raz ont créé OFRM en 2015. Deux ans plus tard, Garner et John Foraker, ancien directeur général de la marque alimentaire Annie's, ont rejoint les cofondateurs

** OFRM a averti dans son prospectus que les barrières commerciales au Mexique et en Amérique du Sud, d'où elle s'approvisionne en grande partie en fruits et légumes, pourraient entraîner des pénuries et augmenter les coûts

** Goldman Sachs et JP Morgan dirigent un groupe de 11 sociétés de souscription pour l'introduction en bourse