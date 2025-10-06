 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 976,00
-1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Once d'Or : passe la barre des 3.950$, les 4.000$ pour la nuit prochaine ?
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 16:59

la hausse parabolique de l'or se poursuit alors que les Etats Unis sont en plein 'shutdown' (qui risque de durer) et la France n'a plus de gouvernement: les investisseurs poursuivent leurs achats d'actifs de réserve 'sûrs' et l'Once d'Or passe la barre des 3.950$ (soit +50% depuis le 1er janvier, +20% en 3 mois) et les 4.000$ sont en vue pour la nuit prochaine

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank