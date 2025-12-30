 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ON24 s'envole grâce à l'acquisition de Cvent pour 400 millions de dollars
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions du fournisseur de plateforme d'engagement ON24 ONTF.N font un bond de 36,2 % avant la mise sur le marché ** La société déclare que la société Cvent, détenue par Blackstone et spécialisée dans les technologies de l'événementiel et de l'hôtellerie, va acquérir ONTF dans le cadre d'une transaction en numéraire d'environ 400 millions de dollars

** Les actionnaires d'ON24 recevront 8,10 $ par action, ce qui représente une prime d'environ 38 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La transaction proposée a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'ONTF; elle devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026

** A la dernière clôture, ONTF a baissé de ~9% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ON24
5,860 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street vue en stable avant la Fed, l'Europe portée par les banques
    information fournie par Reuters 30.12.2025 15:29 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue pratiquement stable mardi à l'ouverture avant les "minutes" de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que les Bourses européennes sont légèrement dans le vert à la mi-séance, portées par les banques et les ressources ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC CABANIS )
    Un loueur chinois commande 30 Airbus A320neo
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.12.2025 15:29 

    La société de location d'avions China Aircraft Leasing Group Holdings (CALC) a signé une commande "ferme" de 30 appareils de la gamme A320neo auprès d' Airbus , a annoncé mardi l'avionneur européen. C'est le cinquième contrat que CALC signe avec Airbus, portant ... Lire la suite

  • Giorgia Meloni, à Rome, le 14 décembre 2025 ( AFP / TIZIANA FABI )
    Baisses d'impôts, contribution des banques, retraites : comment l'Italie a orienté son budget pour 2026
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.12.2025 15:26 

    La Première ministre Giorgia Meloni s'est félicitée d'un budget "sérieux" prenant acte des "ressources limitées disponibles" du pays, axées sur quatre "priorités fondamentales". Le Parlement italien a approuvé mardi 30 décembre un budget 2026 comportant quelques ... Lire la suite

  • Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Les Eurostar sous la Manche suspendus après un problème technique
    information fournie par AFP 30.12.2025 15:10 

    L'incident ne pouvait pas plus mal tomber pour les passagers d'Eurostar, qui voient leurs plans chamboulés au beau milieu des fêtes de fin d'année: la compagnie ferroviaire a suspendu mardi tous ses trains entre Londres et le continent (Paris, Amsterdam ou Bruxelles) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank