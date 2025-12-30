ON24 s'envole grâce à l'acquisition de Cvent pour 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions du fournisseur de plateforme d'engagement ON24 ONTF.N font un bond de 36,2 % avant la mise sur le marché ** La société déclare que la société Cvent, détenue par Blackstone et spécialisée dans les technologies de l'événementiel et de l'hôtellerie, va acquérir ONTF dans le cadre d'une transaction en numéraire d'environ 400 millions de dollars

** Les actionnaires d'ON24 recevront 8,10 $ par action, ce qui représente une prime d'environ 38 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La transaction proposée a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'ONTF; elle devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026

** A la dernière clôture, ONTF a baissé de ~9% depuis le début de l'année