On Target Laboratories et Mauna Kea Technologies annoncent une nouvelle collaboration de recherche clinique et développement de produits

Cette collaboration permettra d'évaluer et d'établir la valeur du guidage par imagerie moléculaire pour l'identification et le diagnostic des cancers pulmonaires pendant une bronchoscopie interventionnelle, en s'appuyant sur deux technologies complémentaires.



West Lafayette, Paris et Boston, 8 Mars, 2022 – 7h30 CET – On Target Laboratories, Inc. (‘On Target’), une société privée de biotechnologie qui développe des agents d'imagerie moléculaire peropératoire pour cibler et illuminer le cancer pendant la chirurgie, et Mauna Kea Technologies (Euronext: MKEA, ‘Mauna Kea’) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration de recherche clinique et développement de produits dans le domaine des interventions guidées par l’imagerie moléculaire.



"Cette collaboration souligne l'engagement de notre société dans le domaine de la pneumologie interventionnelle et réunit deux technologies puissantes et complémentaires sur le marché de l'imagerie moléculaire", a déclaré Nicolas Bouvier, Directeur général par intérim de Mauna Kea Technologies. "Grâce à cette collaboration, On Target et Mauna Kea peuvent développer et valider de nouvelles options de diagnostic pour les patients atteints de cancer, apportant un changement transformationnel dans la façon dont les médecins gèrent leurs patients."